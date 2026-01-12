BBK 12: ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಬಿಟ್ಟು, ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ ಆಗೋರು ಯಾರು?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ ಆಗೋರು ಯಾರು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಧ್ರುವಂತ್, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘು, ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ಯಾರು ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಹೋಗ್ತಾರಾ?
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಅವರು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು.
ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್
ಅಂದಹಾಗೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇದು ಗಾಸಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಯಾವಾಗ?
ಜನವರಿ 16, 17ರಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
