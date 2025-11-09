BBK 12: ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಈಗಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್; ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ?
Bigg Boss Kannada Season 12 Updates: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತೋದು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುವುದು. ಆದರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಮೇಲೆ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಔಟ್ ಆದರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ವಾಹಿನಿಯು ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಜಗಳ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು?
ಬಾತ್ರೂಮ್ವೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಅವರು ಬಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ರಿಷಾರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ರಿಷಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪಾಠ ಏನು?
“ಕೈ ಇರೋದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು! ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು” ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರ
“ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರದು, ಅದಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್.
ಅತ್ತಿರುವ ರಿಷಾ ಗೌಡ
ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಅವರು ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾರಾ?
ರಿಷಾ ಗೌಡ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ರಿಷಾ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲವಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.