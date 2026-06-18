Bigg Boss 13 ಆಡಿಷನ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಮೂರೇ ದಿನ ಬಾಕಿ: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ- ಹಂತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ
ಕಲರ್ಸ್ ವಾಹಿನಿಯು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13ನೇ ಸೀಸನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆಡಿಷನ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಲು ಜೂನ್ 21 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13 ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರ ಹವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗಲೇ ಕಲರ್ಸ್ ವಾಹಿನಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13ರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವಧಿಗಿಂತಲೂ ಮುನ್ನವೇ ಷೋ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇದಾಗಲೇ ಪ್ರೊಮೋ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ.
ವಾಹಿನಿ ಘೋಷಣೆ
ನೀವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ (Bigg Boss Kannada Season 13) ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಹಿನಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋಕೆ ರೆಡಿ ತಾನೆ?
‘ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದು ಸಾಕು. ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋಕೆ ರೆಡಿ ತಾನೆ?’ ಎಂದು ‘ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ’ ವಾಹಿನಿ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ‘ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ.. ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾಕು. ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ’ ಎಂದು ಪ್ರೋಮೋ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್
ಇದಾಗಲೇ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಲರ್ಸ್ ವಾಹಿನಿ ಆಡಿಷನ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಜೂನ್ 21. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಗ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡುವಂತೆ ವಾಹಿನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಲು ಜೂನ್ 21 ಕೊನೆಯ ದಿನ! ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ
1. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು colorskannada.jiostar.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
2. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ OTP ಮೂಲಕ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ
3. ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, 50 MB ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು 3 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
4. Consent Form ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, Submit Your Audition ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಿಂದೆಯೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2017ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 5ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂಲತಃ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ದಿವಾಕರ್ ಫಿನಾಲೆವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 'ರೇಸ್' ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿವಾಕರ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
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