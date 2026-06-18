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- 10-15 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ದುಬೈ ಶೇಖ್ ಜೊತೆ ಮಲಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಎಂದಿದ್ದ Apoorva Mukhija ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?
10-15 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ದುಬೈ ಶೇಖ್ ಜೊತೆ ಮಲಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಎಂದಿದ್ದ Apoorva Mukhija ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅಪೂರ್ವಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ಟ್ರೋಲಿಗನ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅಪೂರ್ವಾ ಅವರ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ (The Controversial Viral Video)
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅಪೂರ್ವಾ ಮಖೀಜಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು, "ನಾನು ಕೇವಲ 2 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುಬೈನ ಶೇಖ್ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ 10-15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಸೆದರೆ, ನಾನು ಬಹುಶಃ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಳೇ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ರೇಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ (Trolls and Offensive Comments)
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಟ್ರೋಲರ್ಗಳು ಅಪೂರ್ವಾ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಅವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ "ನಿನ್ನನ್ನು 12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಂಪನಿಗೇ ದೂರು ನೀಡಿದ ಅಪೂರ್ವಾ (Complaint to the Employer)
ಟ್ರೋಲರ್ನ ಈ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಅಪೂರ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರದೆ ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆತ 'DNEG' ಎಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪೂರ್ವಾ ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ DNEG ಸಂಸ್ಥೆ, ಆತನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ಆತ 2024 ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಆತ ಸದ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ILM VFX' ಕಂಪನಿಗೂ ಅಪೂರ್ವಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ (The Warning Before Action)
ಅಪೂರ್ವಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಪೂರ್ವಾ, "ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಾನೂ ನೋಡ್ತೀನಿ" ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ "ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅಪೂರ್ವಾ "ಹೌದು, ಇದೆ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಆತ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ ಅಪೂರ್ವಾ (Previous Controversy and Threats)
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋ 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್' ನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವಾ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಹಾಬಾದಿಯಾ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ವಿವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದ ಕಾರಣ ಅಪೂರ್ವಾ ಮುಂಬೈ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾದ ನಂತರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಮರಳಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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