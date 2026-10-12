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- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ' ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್.. 'ಹಾಯಾದ ಈ ಟೈಮೂ' ಅಂತಿರೋ ಅನುಶ್ರೀ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ನೋಡಿ!
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ' ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್.. 'ಹಾಯಾದ ಈ ಟೈಮೂ' ಅಂತಿರೋ ಅನುಶ್ರೀ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ನೋಡಿ!
ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಟಪಟ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರೆದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕರಗಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳಿಗೆ, ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು..ಹೀಗೆ ಅನುಶ್ರೀ ಕಾರುಬಾರು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ..
ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಆಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ (Anchor Anushree) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಇವರದು ತುಳು ಮಾತಾಡುವ ಕುಟುಂಬ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು.
ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎರಡಲ್ಲೂ ಅನುಶ್ರೀ ಮಾದರಿ!
ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಹಿನಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಎಂಬ ಫೋನ್-ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ-ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ- ಸೀಸನ್ 1' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು 80 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಹೊರಬಂದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಸುವರ್ಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಟಿವಿ 9 ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಜೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್, ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಗಮಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅನುಶ್ರೀಯವರು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ 'ನಟಿ' ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಮುರಳಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಮೀರಾ' ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಶ್ರೀ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು:-
2011ರಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಿತಾಯಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ
2011ರಲ್ಲಿ 'ಮುರಳೀ ಮೀಟ್ಸ್ ಮೀರಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಮೀರಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಠದಾನ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2012ರಲ್ಲಿ 'ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2014ರಲ್ಲಿ 'ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ.
2015ರಲ್ಲಿ 'ಬೆಂಕಿಪಟ್ನ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾವನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ
2015ರಲ್ಲಿ 'ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧು ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ
2015ರಲ್ಲಿ 'ಉತ್ತಮ ವಿಲನ್' ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2016ರಲ್ಲಿ'ಮಾದ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಡಾನ್ಸರ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ.
2017ರಲ್ಲಿ 'ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ' ಜಾಹ್ನವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಇನ್ನು, ನಟಿ ಅನುಶ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. 'ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಡಗೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು' ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ಹಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನುಶ್ರೀ. ಜೊತೆಗೆ, ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಟಪಟ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರೆದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕರಗಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳಿಗೆ, ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದಿನಂತೆ ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ.. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀಯವರು 'ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಲೈವ್'ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದ 'ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್; ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೇಸರಿಸದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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