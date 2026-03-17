- Home
- Entertainment
- TV Talk
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ… ಕೊನೆ ಉಸಿರಿನ ನಂತರವೂ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿನ ನಂತರವೂ ನಾ ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿನೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ 51ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀಯವರು ಕೂಡ ಅಪ್ಪು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀಯವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ, ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನುಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತಾನೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಪ್ಪು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಪುನೀತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿನ ನಂತರವೂ ನಾ ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ
ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀಯವರು ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಫೋಟೊ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ನೀವೇ ನೀವೇ.. ನಮಗೆಲ್ಲ ನೀವೇ!!!
ಮಾತು ನೀವೇ.. ಮನಸೆಲ್ಲಾ ನೀವೇ!!!
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ತಾನೇ…
ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿನ ನಂತರವೂ ನಾ ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿನೇ!!!!
Happiest bday to my ONE AND ONLY FAVOURITE Appu sir @puneethrajkumar.official Love u sir always forever n ever ಎಂದು ಅನುಶ್ರೀ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣ
ಅನುಶ್ರೀ ಗಾಜನೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಪು ಫೋಟೊ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ಫೋಟೊ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಏನೋ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊ ಹಾಗೂ ಅನುಶ್ರೀ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಅನುಶ್ರೀ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುನೀತ್ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ
ಹಿಂದೆಯೂ, ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಶ್ರೀಯವರು ಪುನೀತ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಅನುಶ್ರೀ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅಪ್ಪು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೈಕಲನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಶಿವಣ್ಣ ಕೂಡ ಅನುಶ್ರೀ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2021ರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗಿರದ ಜೀವ ಎಂದಿಗಿಂತ ಜೀವಂತ ಎನ್ನುವ ಅವರದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ನಂತೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
