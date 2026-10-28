ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆ
ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರ ಗಂಟಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10ರ ನಿರೂಪಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಬಂದು ಮಿಂಚಿದ್ದ ಇವರು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಂದಿರುವುದೇ ಈಗಿನ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಂಟಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ಗಂಟಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ
ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಆಟವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ ಪರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೋ ಆಯೋಜಕರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ?
ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಅವರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡವಾಗಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆಯೇ. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಸನ್ ಐದು, ತೆಲಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್
ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಐದನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ವಾರ ಇವರು ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 3ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಅಂದಿನ ನಿರೂಪಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
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