ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಟ್ ಲುಕ್'ನಿಂದ ಪಡ್ಡೆಗಳ ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದ Jyoti Poorvaj
Jyoti Poorvaj : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ಇದೀಗ ತೆಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ/ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿ ರೈ
ಹಿಂದೆ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದ್ದುದು, ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಸಿಂಪಲ್ ಹುಡುಗಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಎದೆ ಝಲ್ ಎನಿಸುವ ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ, ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ, ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನೆಮಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಜ್ಯೋತಿ ರೈ (Jyothi Rai). ಚಂದದ ಸೀರೆ, ಸರಳವಾದ ಸಲ್ವಾರ್ ಧರಿಸಿ, ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿಯ ಲುಕ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ತೆಲುಗು ಇಂಡಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ
ಇದೀಗ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಮರೂನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವಂತಹ ತುಂಬಾನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಕಾಣುವಂತೆ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಧರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲಿನ ಟ್ಯಾಟೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆಗಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ.
ಬಾರ್ಬಿ ಗರ್ಲ್ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಅವರ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಗಾರ್ಜಿಯಸ್, ಬಾರ್ಬಿ ಗರ್ಲ್, ಟೂ ಹಾಟ್, ಬೋಲ್ಡ್, ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಫೋಟೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 53.8kಗೂ ಅಧಿಕ ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 504 ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಜ್ಯೋತಿ ರೈ 40ರಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಫಿಟ್
ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ಅವರಿಗೆ, 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ 20ರ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಟಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಳನ್ನೂ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ‘ಕಿಲ್ಲರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಎನಿಸುವ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ನೋಡೋಣ
ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಹಸ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದುವೇ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ.
