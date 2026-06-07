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- Instagram ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋರು ಇನ್ಮುಂದೆ 299 ರೂ. ಕೊಡ್ಬೇಕು! ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಜಾರಿಗೆ!
Instagram ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋರು ಇನ್ಮುಂದೆ 299 ರೂ. ಕೊಡ್ಬೇಕು! ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಜಾರಿಗೆ!
Instagram subscription price: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ Subscription ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ Subscription
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ Subscription ತಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 299 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಮೊದಲ ಆಪ್ ಮೊದಲಿನ ತರವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸುಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು.
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಬಹುದು
ಈ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಡರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಬೇರೆಯವರ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
48 ಗಂಟೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ತಲುಪಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ 'ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್' ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ವಿಶೇಷ ಎಮೋಜಿ, ಫಾಂಟ್
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ Animated Super Heart Reaction ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್, ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ Bio, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಫಾಂಟ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಐಕಾನ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿನ್ ಮಾಡೋದು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು.
ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಈ ಫೀಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
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