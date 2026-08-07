ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್: 60 ಅಡಿ ಅಗಲ ಕುಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಫಾಲ್ಕನ್-9 ರಾಕೆಟ್ನ ಭಾಗವೊಂದು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 5,400 ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಈ ರಾಕೆಟ್, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಫಾಲ್ಕನ್-9 ರಾಕೆಟ್ನ ಭಾಗವೊಂದು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಅದಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ ಭೂಮಿಗೂ ಕಾಣುವಷ್ಟು ಪ್ರಖರ ಬೆಳಕು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದ 4 ಟನ್ ತೂಕದ ರಾಕೆಟ್ ಗಂಟೆಗೆ 5,400 ಮೈಲಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 60 ಅಡಿ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 12 ಅಡಿ ಆಳದ ಕುಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರನ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕುಳಿಯ ಬಳಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮದ ಸ್ಪಷ್ಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಈ ವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ, ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ನೌಕೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಇದರ ನಡುವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಆ ಕ್ಷಣದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡಿದೆ. ತಾನು ಹೊತ್ತುತಂದಿದ್ದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ದಿಕ್ಕು-ದೆಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ ತೇಲಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಹೀಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ, ಅದರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
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