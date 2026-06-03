ಬರೀ 11 ಸಾವಿರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟಾಟಾದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಇವಿ ಕಾರು!
ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 'ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ'ಯ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ₹11,000 ಪಾವತಿಸಿ, ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋ ಇವಿ
ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 'ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ' (Tiago EV) ಕಾರಿನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಈ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಕಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ಲುಕ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಲವು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಈಗ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ
ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ (Tiago EV) ಕಾರಿನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಧುನಿಕ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ಲುಕ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಟಿಯಾಗೊ
ಟಿಯಾಗೊ ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಕೇವಲ 11,000 ರೂ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತ
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ (Rs 11,000) ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನೀವು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಲೋನ್ ಹಾಗೂ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯ
ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಾರಿನ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರ್ ಲೋನ್ (ವಾಹನ ಸಾಲ) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸುಲಭ ಇಎಂಐ (EMI) ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಕಾರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಎಂಐ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.