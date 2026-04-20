ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವು ನಮ್ಮ ಸೇಂದೂರಕ್ಕೂ ಸಮವಲ್ಲ, ಇದು ಶಿಫಾರಸು ತಳಿ ಅಲ್ಲ; ರೈತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ IIHR ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಮಿಯಾಝಾಕಿ' ಮಾವಿನ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸದ ಈ ತಳಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಂಚನೆ ಜಾಲದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ ಮಾವಿನ ಶೋಕಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.20): ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸುದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ‘ಮಿಯಾಝಾಕಿ’ (Miyazaki) ಎಂಬ ಮಾವಿನ ತಳಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಈ ತಳಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಕಥೆಯ ಹಿಂದೆ ವಂಚನೆ ಜಾಲ
ಆದರೆ, ಈ ‘ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯ ಹಣ್ಣಿನ’ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವಿದ್ದು, ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (IIHR) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾವು ತಜ್ಞರು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿದರ್ಶನವಿಲ್ಲದ 'ಲಕ್ಷ'ದ ಕತೆ:
ಅಸಲಿಗೆ, ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಎಂಬುದು ಜಪಾನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು. ಮೂಲತಃ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 'ಐರ್ವಿನ್' (Irwin) ಎಂಬ ತಳಿಯನ್ನೇ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಬಳಕೆ
ಆದರೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಮೂಲಿ ತಳಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಸೂರ್ಯನ ಮೊಟ್ಟೆ' (Egg of the Sun) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ನರ್ಸರಿಗಳ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ:
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ತಳಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅದು ICAR (ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್) ಮೂಲಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ (ನಿರ್ಬಂಧಿತ ತಪಾಸಣೆ) ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ತಳಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ನರ್ಸರಿಗಳು ರೈತರನ್ನು ಮರುಳು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಸಿಯನ್ನು 1,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 10,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೈತರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ತಂತ್ರ ಎಂದು IIHR ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಬಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿದೆಯೇ?
ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಇದೊಂದು ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೇಂಧೂರ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಇರುವ ಗುಣವೂ ಈ ಹಣ್ಣಿಗಿಲ್ಲ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರೈತರ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಾವು ತಜ್ಞ ಡಾ. ಎಸ್.ವಿ.ಹಿತ್ತಲಮನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ತಳಿಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ:
ಭಾರತವು ಮಾವಿನ ಮೂಲ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಳಿಗಳಿವೆ. ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ, ಬಾದಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ದಶೇರಿಗಳಂತಹ ತಳಿಗಳ ರುಚಿಗೆ ವಿಶ್ವವೇ ಮಾರುಹೋಗಿದೆ. IIHR ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಿಯಾಝಾಕಿ ತಳಿ ಅಧಿಕೃತ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ:
ಯಾವುದೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
