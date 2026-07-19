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- ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು: ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಷಟ್ಲರ್!
ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು: ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಷಟ್ಲರ್!
ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು, ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ 2026 ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಅವರು, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಾನೆ ಯಮಗುಚಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 19 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಸಿಂಧು
ಭಾರತದ ತಾರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಿಂಧು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 19 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬರವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯಭೇರಿ
ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಷಟ್ಲರ್ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಕೀರ್ತಿ ಈಗ ಸಿಂಧು ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಾನೆ ಯಮಗುಚಿಗೆ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳ ಸೋಲು
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರು ಜಪಾನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಕಾನೆ ಯಮಗುಚಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಿದರು. ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಿಂಧು, ಎದುರಾಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ 21-17, 21-17 ರ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಯಮಗುಚಿಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದರು.
19 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ
ಈ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 19 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇದ್ದ ಸಿಂಧು, ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿರುವುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಯದ್ ಮೋದಿ ಟೂರ್ನಿಯ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಬಿಗ್ ಟ್ರೋಫಿ
ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ. ಅಂದು ಸೈಯದ್ ಮೋದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಷಟ್ಲರ್
ಸತತ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಡದೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು, ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ನ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಮುಂಬರುವ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
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