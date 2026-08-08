ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು ಈಗ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ, ಈ ಜೋಡಿ ಈಗ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಡುವಿನ ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ-ಶರ್ಮಿಳಾ ಠಾಗೋರ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ-ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್-ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ನಟಿಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಯೊಬ್ಬರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಜೋಡಿ?
ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆ ದಂಪತಿ ಯಾರು?
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಚಾರ್ಲಿ ಚೌಹಾಣ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ ಹಾಗೂ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಚಾರ್ಲಿ ಚೌಹಾಣ್?
ಭಾರತೀಯ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಯುವಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ ಚಾರ್ಲಿ ಚೌಹಾಣ್. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಎಂಟಿವಿ ರೋಡೀಸ್ 7' ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ಆ ನಂತರ ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಚಾರ್ಲಿ ಅವರ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ 'ಕೈಸಿ ಯೇ ಯಾರ್ಯಾನ್' ಯೂತ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 'ಮುಕ್ತಿ ವರ್ಧನ್' ಎಂಬ ಪಾತ್ರವು ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಯೂತ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾರ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ 'ನಾಚ್ ಬಲಿಯೇ 5' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ 'ಎಂಟಿವಿ ವೆಬ್ಡ್' ಮತ್ತು 'ಯೇ ಹೈ ಆಶಿಕಿ 4' ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುನ್ವರ್ ಅಮರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್!
ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಾರ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. 'ನಾಚ್ ಬಲಿಯೇ 5' ಶೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ನರ್ತಕ ಕುನ್ವರ್ ಅಮರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಾರ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಿರುತೆರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
8 ವರ್ಷಗಳ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲವ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ರಮಣದೀಪ್ ಮದುವೆ!
ಕುನ್ವರ್ ಅಮರ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಚಾರ್ಲಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದವರೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಲಿ ತಿಳಿಸದೆ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚಾರ್ಲಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ರಮಣದೀಪ್ಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಲು ಬಿಡದ ಈ ಜೋಡಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.