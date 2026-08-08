ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ರಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ 23/35 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಯುವ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ರಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾವೋಖಿರ್ ಸಿಂದಾರೋವ್ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 23/35 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ 1.5 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ 'X' (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಂಡವೀಯ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರ ಮೊದಲ ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ರಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Congratulations to Grandmaster R. Praggnanandhaa on winning his maiden Saint Louis Rapid & Blitz title. His brilliant gameplay and dedication are a tremendous source of pride and inspiration for the entire country. pic.twitter.com/vSjwsu8PXC — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 8, 2026
ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ 2026 ಕಿರೀಟ
ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಓಸ್ಲೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹತ್ತನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ
ಈ ಸಾಧನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 20 ವರ್ಷದ ಈ ಯುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಚೆಸ್ ಆಟವನ್ನೂ ಆಡಿದರು. (ANI)
(ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)