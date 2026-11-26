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- ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ; ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಭಾರತ!
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ; ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಭಾರತ!
Indian Women s Hockey team creates history ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು(Indian Women's Hockey team) ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವ Ranking 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಭಾರತ!
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು(Indian Women's Hockey team) ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ
ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 6-2 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಆ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಫ್ಐಎಚ್ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಬುಧವಾರ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ (5) ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ (6) ತಂಡಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್
ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳು
ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2026 ಅದ್ಭುತ ವರ್ಷ
2026 ರ ವರ್ಷವು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಫ್ಐಎಚ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು, 1974 ರ ನಂತರದ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 44 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವರ್ಷವೂ ಆಗಿತ್ತು.
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