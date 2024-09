ಹುಲುನ್‌ಬ್ಯುರ್‌(ಚೀನಾ): ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 2021ರ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 4-1 ಗೋಲುಗಳ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 6 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭಾರತ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಭಾರತ, ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. 13ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಆಕರ್ಷಕ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ 19ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತಂಡದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 2-0ಗೆ ಏರಿಸಿದರು.

ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಕಿ: ಇಂದು ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸೆಮೀಸ್

ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ಭಾರತ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತನ್ನ 3ನೇ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಜರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ರ ಮನಮೋಹಕ ಗೋಲು, ತಂಡದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 3-0ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನೂ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು.

Team India storms into the final with a convincing 4-1 victory over Korea powered by some sharp finishing from Harmanpreet, Jarmanpreet, and Uttam Singh.



Up next, we face hosts China 🇨🇳 in the grand final tomorrow in the Mens Asian Champions Trophy 2024



Lets win this one🏆💪🏻… pic.twitter.com/blZ8BxNYX7