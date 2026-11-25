ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 204 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೋಹಾ(ನ.25): ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 204 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ತಮ್ಮ ಸರಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ಎ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವೈಭವ್, ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ದ್ವಿಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 14.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು.
ಸ್ಫೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
204 ರನ್ಗಳಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೂ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರನ್ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪಿಚ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
“ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ರನ್ ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಿಚ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಆಟದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. “ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಪಿಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಆಟದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟೆ,” ಎಂದು ವೈಭವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೀರ್ಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯುಎಇ ನೀಡಿದ್ದ 250 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 14.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 53 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 204 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಬಹುಪಾಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪಿಚ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಡಿಬಂದಿತು.
UAE ಪರ ಹರ್ಭೀತ್ ಭಾಟಿಯಾ ಶತಕ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯುಎಇ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಯುಎಇ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 249 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ತಂಡದ ಪರ ಹರ್ಭೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅವರು 144 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 130 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಯುಎಇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿದರು. ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು.
ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಹರ್ಭೀತ್ ಅವರ ಶತಕದ ಗಮನವನ್ನು ಮೀರಿಸಿತು. ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಯುಎಇ ಬೌಲರ್ಗಳು ರನ್ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪರದಾಡಿದರು. ಭಾರತ-ಎ ತಂಡವು 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು 14.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು.