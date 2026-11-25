ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಮಾರಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತಂದೆಗೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಹೈಪ್ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದವರಿಗೆ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೀಡಿದ ಖಡಕ್ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಹಾಗೂ ಈ ಸಫಲ ಪಯಣದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಹಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನೇ ಮಾರಿದ್ದರು. ಇಂದು ಮಗ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯ ಆ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದವರಿಗೆ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 204 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ!
ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ (ವೇಗದ ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಶತಕ), 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ (ವೇಗದ ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ದ್ವಿಶತಕ) ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 28 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ಭೂಮಿ (ಜಮೀನು) ಮಾರಿದ್ದರೆ, ಇಂದು 15 ವರ್ಷದ ಮಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಬಿಡದೆ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಗ್ಗಜರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಆಟ ಕಂಡು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ನೀನೀಗ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತೇ ಈ 15ರ ಪೋರನಿಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡಕ್ಕೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು!
ಯುಎಇ ನೀಡಿದ್ದ 250 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಅವರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ದ್ವಿಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡ ಕೇವಲ 14.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಅವರ ಈ ಪಯಣ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಬ್ಬರದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್!
ಕೇವಲ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 204 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಅವರು 384.90 ರ ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದು, ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಭೀತ ಆಟದ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡದ ಕದ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಾರರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.