Ind Vs Pak: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನ ಫಿಕ್ಸ್! ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಬದ್ಧವೈರಿಗಳ ಕಾಳಗ!
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2026 ಟಿ20 ಸರಣಿಯು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ ನೀಡಲಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹಬ್ಬ!
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2026 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬದ್ಧವೈರಿಗಳಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.
ಯುಎಇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸಮರ!
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಿ20 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ದೇಶದ ತಟಸ್ಥ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ. ಯುಎಇಯ ಮಂದಗತಿಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ರೋಚಕ ಪೈಪೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
8 ದೇಶಗಳ ಕಾಳಗ; ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ರೇಸ್!
ಈ ಬಾರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಕಾದಾಡಲಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಲಶಾಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಆತಿಥೇಯ ಯುಎಇ ತಂಡಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಎಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಯೋಜಕರು ಜುಲೈ 22 ರಂದೇ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಲೋಗೋವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ!
ಟೂರ್ನಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟು ಸ್ಪರ್ಧಿ ತಂಡಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರೊಳಗೆ ಯುಎಇ ತಲುಪಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತ ಹಾಗೂ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಭಾನುವಾರವೇ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು (Squad) ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತಾದರೂ, ಎಸಿಸಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಟೂರ್ನಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದಿತ್ತು.
ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಧಮಾಕಾ!
ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಷ್ಟೇ ವಿರಾಮ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ಜಪಾನ್ನ ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ (Asian Games) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸರಣಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪವರ್-ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳವರೆಗೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
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