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- Athletics Records: ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ! ಅನುಷ್ಕಾ, ದೇವ್ ಮೀನಾರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ!
Athletics Records: ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ! ಅನುಷ್ಕಾ, ದೇವ್ ಮೀನಾರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ!
Anushka Yadav And Dev Meena: ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 65ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಪಟು ಅನುಷ್ಕಾ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟರ್ ದೇವ್ ಮೀನಾ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
65ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್
ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 65ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಪಟು ಅನುಷ್ಕಾ ಯಾದವ್(Anushka Yadav) ಮತ್ತು ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟರ್ ದೇವ್ ಮೀನಾ(Dev Meena) ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಧನೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದೇವ್ ಮೀನಾ 5.46 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ತಮ್ಮದೇ ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನುಷ್ಕಾ ಯಾದವ್ 67.02 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಎಸೆದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವಾಯಿತು.
ಇದೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಯರ್ರಾಜಿ ಕೂಡಾ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 12.99 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ, 13 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಟ ಮುಗಿಸಿ, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದರು.
ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ ಅನುಷ್ಕಾ ಯಾದವ್
ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು 2025ರಲ್ಲಿ ಎಂ. ಗೌತಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ 5.20 ಮೀಟರ್ಗಳ ಮೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದರು. ಇತ್ತ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅರೇನಾದಲ್ಲಿ, 18 ವರ್ಷದ ಅನುಷ್ಕಾ ಯಾದವ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಮೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದರು. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜಪಾನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೂ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅನುಷ್ಕಾ ಯಾದವ್ ಅವರ 67.02 ಮೀಟರ್ಗಳ ಸಾಧನೆಯು, 2017ರಲ್ಲಿ ಸರಿತಾ ಎ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ 65.25 ಮೀಟರ್ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ರಚನಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ 65.03 ಮೀಟರ್ಗಳ ಮೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡಾ ಪತನಗೊಂಡಿತು. "ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತುವ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಪದಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಮೀನಾ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ದೇವ್ ಮೀನಾ, 5.46 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತರಬೇತಿ ಪಾಲುದಾರ ಕುಲದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 5.45 ಮೀಟರ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಜಪಾನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವಾದ 5.45 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.
"ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು, ಆದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ," ಎಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ದೇವ್ ಮೀನಾ ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಜ್ಯೋತಿ ಯರ್ರಾಜಿ ಭಾವುಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಯರ್ರಾಜಿ, ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾವುಕರಾದರು. "ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 24 ರಂದು ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ 12 ತಿಂಗಳ ನೋವಿನ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬಂದು 13 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳೊಳಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಓಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ," ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಹೇಳಿದರು.
ಜ್ಯೋತಿ ಯರ್ರಾಜಿ ಹೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲೇ 13.34 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 12.99 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಂದಿನಿ ಕೆ. 13.22 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಹರ್ಡಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜೇತರು
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪರ್ ಲಾಶಾ ಇಳಂಗೊ 13.89 ಮೀಟರ್ ಜಿಗಿದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಅವರು ಮೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 13.34 ಮೀಟರ್ಗಳ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನೂ ಮೀರಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರನ್ನರ್ ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರುಷರ 5,000 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ 800 ಮೀಟರ್ ಹೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು 1:48.80 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ತಲುಪಿದರು.
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಪುರುಷರು: 5,000 ಮೀ (ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅರ್ಹತಾ ಸಮಯ 13:39.18 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು): ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) 13:52.92 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಲ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) 13:54.18 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ಹರ್ಮನ್ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ (ಪಂಜಾಬ್) 13:54.60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ (AG Q ಮಾರ್ಕ್ 5.45 ಮೀ): ದೇವ್ ಮೀನಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) 5.46 ಮೀ (NR, ತಮ್ಮದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ 5.45 ಮೀ ಸುಧಾರಣೆ), ರೀಗನ್ ಜಿ (ತಮಿಳುನಾಡು) 5.30 ಮೀ, ಕುಲದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) 5.20 ಮೀ. ಮಹಿಳೆಯರು: 5,000 ಮೀ (AG Q ಸಮಯ 15:36.58 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು): ಸೀಮಾ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ) 16:11.04 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ಭಾರತಿ (ಹರಿಯಾಣ) 16:17.10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ರವೀನಾ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) 16:32.92 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ (AG Q ಮಾರ್ಕ್ 13.34 ಮೀ): ಲಾಶಾ ಇಳಂಗೊ (ತಮಿಳುನಾಡು) 13.89 ಮೀ, ನಿಹಾರಿಕಾ ವಶಿಷ್ಠ (ಪಂಜಾಬ್) 13.22 ಮೀ, ಮಲ್ಲಾಳ ಅನುಷಾ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) 13.13 ಮೀ. 100 ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ (AG Q ಸಮಯ 13.34 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು): ಜ್ಯೋತಿ ಯರ್ರಾಜಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) 12.99 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ನಂದಿನಿ ಕೆ (ತಮಿಳುನಾಡು) 13.22 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಪಿ ಸಾಹು (ಒಡಿಶಾ) 13.48 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ (AG Q ಮಾರ್ಕ್ 61.72 ಮೀ): ಅನುಷ್ಕಾ ಯಾದವ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) 67.02 ಮೀ, ತಾನ್ಯಾ ಚೌಧರಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) 61.70 ಮೀ, ಹರ್ಷಿತಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ (ದೆಹಲಿ) 60.92 ಮೀ. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸೇಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)
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