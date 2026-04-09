Dangerous Plants: ನೋಡೋಕೆ ಸುಂದರ, ಆದ್ರೆ ವಿಷಕಾರಿ! ಈ 7 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನೆಡಬೇಡಿ!
Deadly Plants To Avoid In Your House In India: ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
18
Image Credit : instagram
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 7 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಡಿ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
28
Image Credit : pinterest
ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ (Angel’s Trumpet)
ಈ ಗಿಡವು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ, ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿದ ಹೂವುಗಳಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಗಿಡದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸಬಾರದು.
38
Image Credit : pinterest
ಬೆಲ್ಲಡೋನಾ ನೈಟ್ಶೇಡ್ (Belladonna)
ಬೆಲ್ಲಡೋನಾವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊಳೆಯುವ ಕಪ್ಪು ಹಣ್ಣುಗಳು (berries) ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗಬಹುದು, ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವೂ ಆಗಬಹುದು.
48
Image Credit : pinterest
ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Castor Bean Plant)
ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ 'ರಿಸೈನ್' (ricin) ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೀಜಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿ ತಿಂದರೆ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಗಿಡ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
58
Image Credit : pinterest
ಫಾಕ್ಸ್ಗ್ಲೋವ್ (Foxglove)
ಫಾಕ್ಸ್ಗ್ಲೋವ್ ಗಿಡದ ಸುಂದರ, ಗಂಟೆಯಾಕಾರದ ಹೂವುಗಳು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
68
Image Credit : pinterest
ಲಿಲಿ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿ (Lily of the Valley)
ಈ ಗಿಡವು ತನ್ನ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 'ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ಸ್' (cardiac glycosides) ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ವಾಂತಿ, ತಲೆಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
78
Image Credit : pinterest
ಒಲಿಯಾಂಡರ್ (Oleander)
ಒಲಿಯಾಂಡರ್ ಗಿಡವು ತನ್ನ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎಲೆ, ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸಬಾರದು.
88
Image Credit : pinterest
ವಾಟರ್ ಹೆಮ್ಲಾಕ್ (Water Hemlock)
ವಾಟರ್ ಹೆಮ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸೆಳೆತ, ಮೂರ್ಛೆ ಮತ್ತು ನರವ್ಯೂಹದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಗಿಡವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
