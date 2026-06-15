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- Snakes: ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಮರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವಾ? ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ದೂರ ಹೋಗೋದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸತ್ಯ!
Snakes: ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಮರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವಾ? ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ದೂರ ಹೋಗೋದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸತ್ಯ!
Snakes: ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಕಾಡಿರಬಹುದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವನ್ನು ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಾವುಗಳ ಜಗತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ
ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ. ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದನ್ನು, ನಾಯಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ, ಆನೆಯಂತಹ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಾವುಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ.
ಹಾವುಗಳು ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ?
ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮರಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಹಾವುಗಳಿಗಿದೆ. ಇತರ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ಹಾವುಗಳು ಯಾಕೆ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಿತ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ
ಸಸ್ತನಿಗಳ ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವು ಬದುಕಲಾರವು. ಆದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಸರೀಸೃಪ (Reptiles) ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವು. ಇವುಗಳ ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಗುಣಗಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಂತ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ಹಾವುಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸಸ್ತನಿಗಳಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತಾಯ್ತನದ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ (Maternal instinct) ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿದಿರುವಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೋಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಹೊರಬರುವ ಮರಿಗಳು ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಸಿದಿರುವ ತಾಯಿ ಹಾವೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿಂದುಬಿಡುವ ಅಪಾಯ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲೇ, ಮರಿಗಳು ಹೊರಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ಗುಣ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಾವುಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವುದು, ಈ ಎರಡೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಹಾವು ಮರಿ ಹಾಕಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮರಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೂ, ತಾಯಿ ಹಾವು ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಹಾರವಾಗಿಯೇ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮರಿ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ.
ರಾಜ ನಾಗರಾಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ
ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳೂ ಇವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಏಕೈಕ ಹಾವು ರಾಜ ನಾಗರ (King Cobra). ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆಯುವವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 60 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮರಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಹೊರಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ತಾನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಸುತ್ತಿ, ಶಾಖ ನೀಡಿ ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ 'ಬಲಿಷ್ಠವಾದದ್ದು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆಗಿದೆ.
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