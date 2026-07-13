ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಗಗನಯಾನದ 3 ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ
ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ‘ಗಗನಯಾನ’ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಮರಳುವಾಗ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ‘ಗಗನಯಾನ’ ಯೋಜನೆಯತ್ತ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕ್ರೂ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 3 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
2ನೆಯದಾಗಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್, ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಒದಗಿಸುವ ಭಾಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಬೇರ್ಪಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಸಿಎಸ್ಯು-1 ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಯು-2 ಎಂಬ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟವು.
ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಕವರ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಬಿಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಕವರ್ ಬೇರೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು 3ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇಸ್ರೋದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆಯು ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ 400 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
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