ಈ ಲೇಖನವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಉತ್ತರ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ದ್ವೀಪ, ವೇಲ್ ಡೊ ಜವಾರಿ, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ, ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಪರಿಸರದಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿವೆ.
unexplored places on Earth: ಮಾನವನ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಗಡಿಯಿಲ್ಲ. ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಸ್ಥಳಗಳು, ರಹಸ್ಯಮಯ ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆಯೆಂದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪರಿಶೋಧಕರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ದ್ವೀಪವೂ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೇಲ್ ಡೊ ಜವಾರಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್:
ಅಮೆಜಾನ್ನ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವೇಲ್ ಡೊ ಜವಾರಿ 33,000 ಚದರ ಮೈಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು 19 ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳು, ತೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಹೊರಗಿನವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿವೆ.
ಕೆಲವು ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಸ್ಥಳಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಯಾಂಡಿ ದ್ವೀಪವು ನಾಟಿಕಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳು, ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲೆಡೋನಿಯಾ ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ದ್ವೀಪವು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದೋಷವೋ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದು ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಚಿಲಿ:
ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾವು ಹಿಮನದಿಗಳು, ಮಳೆಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಹಿಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರ ದೂರಸ್ಥತೆ, ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿಸಿವೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅನ್ವೇಷಿಸದೆ ಉಳಿದಿವೆ, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಅರಣ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್:
ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ ಈ ಅರಣ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ದೂರವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಉತ್ತರ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ದ್ವೀಪ, ಭಾರತ:
ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಜನಾಂಗದ ರಕ್ಷಿತ ಭೂಮಿಭಾರತದ ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಸಮೂಹದ ಭಾಗವಾದ ಉತ್ತರ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ದ್ವೀಪವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸೆಂಟಿನೆಲೀಸ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಮಯತೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದಿರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.