ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೋರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ
ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ರೆ? ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ರೆ ? ಇದ್ಯಾವುದೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಡಾಡುವ ಪಕ್ಷಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಚ್ಚರಿ ಫಲಿತಾಂಶ
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋದು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದ ಅಚ್ಚರಿ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಗೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ಕಾಗೆಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಪುಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿವೆ.
ಕೂಗೋದೊಂದೆ ಕಾಗೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಗೆಗಳು ಇಡೀ ದಿನ ಕೂಗ್ತಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ವೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ವೀಡನ್ನ ಲುಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಗೆಗೆ ಗೊತ್ತು
ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಕಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯ ನಂತ್ರ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಗೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಲ್ಲ ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನುವ ಊಟ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾದ ಆದ್ರೆ ನಂತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಊಟ. ಹಸಿದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಕಾಗೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬದಲು ನಂತ್ರ ತಿನ್ನುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡವು. ಈ ನಡವಳಿಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಂತಹ ಮಾನವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಮೆದುಳು, ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತನೆ
ಕಾಗೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೆದುಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಗೆಗಳು ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವಿಗಳು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯೋಚಿಸುವ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.