- Home
- Technology
- Science
- ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಭೂಮಿ ಮುಳುಗೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ!
ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಭೂಮಿ ಮುಳುಗೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ!
ನಾಸಾದ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್-2 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಕ್ಷಿತಿಜದ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಅಸ್ತಮಿಸುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಈ ಲೇಖನವು, ಕುಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಭೂಮಿ ಮರೆಯಾಗುವ ಆ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಷಿತಿಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿ
ನಾಸಾ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್-2 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು, ಚಂದ್ರನ ಕ್ಷಿತಿಜದ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಭೂಮಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ದೃಶ್ಯ
ಚಂದ್ರನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಕಂಡಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿ. ಚಿತ್ರದ ಎಡಭಾಗದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವು ಕುಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂದ್ರನ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.
ಚಂದ್ರನ ಸನಿಹದ ನೋಟ
ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರದ ದೃಶ್ಯ. ಕುಳಿಗಳಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಂದ್ರನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ
ಚಂದ್ರನ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಭೂಮಿ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ರೀತಿ..
ಚಂದ್ರನ ಅಂಚಿನ ಸುಂದರ ನೋಟ
ಚಂದ್ರನ ಅಂಚಿನ ಹತ್ತಿರದ ನೋಟ. ಕಡು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಳಿಗಳು ಚಿತ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
ಚಂದ್ರನ ಮುಖದ ಕ್ಲೋಸಪ್
ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪದ ದೃಶ್ಯ, ಇದು ಫ್ರೇಮ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಟರ್ಮಿನೇಟರ್' (ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ನಡುವಿನ ಗೆರೆ) ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಗಿದ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕುಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ
ಚಂದ್ರನ ಸನಿಹದ ನೋಟ. ಚಂದ್ರನ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಆಕಾರದ ಕುಳಿಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಭೂಮಿ: ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಕಂಡಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಕ್ಷಣ. ಕುಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂದ್ರನ ಕಡು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳ ಎಡ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯವರೆಗೆ ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
