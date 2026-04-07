ನಾಸಾದ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II' ಮಿಷನ್ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಅರ್ಥ್ರೈಸ್' ಮತ್ತು 'ಅರ್ಥ್ಸೆಟ್' ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1968ರ ಅಪೋಲೋ 8 ಮಿಷನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಏ.7): ನಾಸಾದ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II' ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ, ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ 'ಅರ್ಥ್ರೈಸ್' (Earthrise - ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೇಳುವುದು) ಮತ್ತು 'ಅರ್ಥ್ಸೆಟ್' (Earthset - ಚಂದ್ರನ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಮರೆಯಾಗುವುದು) ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1968ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು 'ಅಪೋಲೋ 8' ಮಿಷನ್ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ವಿಲಿಯಂ ಆಂಡರ್ಸ್ ಅವರು ತೆಗೆದಿದ್ದ ಆ ಐಕಾನಿಕ್ 'ಅರ್ಥ್ರೈಸ್' ಫೋಟೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ (far side) ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಅವರು ಭೂಮಿಯು ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುನ್ನ, ಭೂಮಿಯು ಚಂದ್ರನ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು (Earthset) ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರಿಯನ್ ನೌಕೆಯು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಂಪರ್ಕ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ, ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಓಷಿಯಾನಿಯಾ ಖಂಡದ ಜನರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೀವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಮಿಯ ಕುರಿತು ಅಂದಿನ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ನೋಟ
1968ರಲ್ಲಿ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಭೂಮಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ವಿಲಿಯಂ ಆಂಡರ್ಸ್, ಭೂಮಿಯನ್ನು "ಒಡೆಯಬಹುದಾದ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಆಭರಣ" (Fragile Christmas tree ornament) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. "ಈ ಪುಟ್ಟ ಸುಂದರವಾದ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನವರ ಪಾಲಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಮನೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬೇಸರದ ವಿಷಯ," ಎಂದು ಅವರು 2023ರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅಪೋಲೋ 8 ಮತ್ತು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಅಪೋಲೋ 8 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ 10 ಬಾರಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ನ 'ಓರಿಯನ್' ನೌಕೆಯು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸುತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಪೋಲೋ 8ರ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫೋಟೋ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ತಂಡ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿವೆ.
ಅಪೊಲೋ ನೌಕೆ 1968ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಅರ್ಥ್ರೈಸ್ ಚಿತ್ರ