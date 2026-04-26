Tiruvannamalai Arunachaleswarar: ಶಿವನ ಪಂಚಭೂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಬೆಟ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಿರಿವಲಂ ಬಂದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದಂತೆ. ಈ ಗಿರಿವಲಂನಿಂದ ಶಿವನ ಜೊತೆ ಸಿದ್ಧರ ಕೃಪೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ.
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದ ಗಿರಿವಲಂ. ವರ್ಷದ ಯಾವತ್ತೇ ದಿನ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗಿರಿವಲಂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೂ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, ಈ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಯಣದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಗಿರಿವಲಂ ರಹಸ್ಯಗಳು:
1. ಗಿರಿವಲಂ ದಾರಿ ಒಂದು 'ಸ್ಪೈರಲ್' ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್:
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅರುಣಾಚಲ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು 'ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ' (Dormant Volcano). ಭೂಮಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಿರಿವಲಂ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
2. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಗಳು:
ಗಿರಿವಲಂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಂಗವೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿರುತಿ ಲಿಂಗ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
3. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ 'ಅಡಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ' ರಹಸ್ಯ:
ಗಿರಿವಲಂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 'ಅಡಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ' ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಆಕಾರ 'ಓಂ'ಕಾರದ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಂತೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸೀಕ್ರೆಟ್.
4. ಸಿದ್ಧರ ಓಡಾಟ:
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ವಾಸವಿರುವ ಕೆಲವು ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವಂತೆ. ಇದನ್ನೇ 'ಸಿದ್ಧರ ಓಡಾಟ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಸೋಣಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಬೆಳಕು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರಿ.
5. ಗಿರಿವಲಂ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ 'ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ':
ಗಿರಿವಲಂ ಹೋಗುವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ, ತುಂಬಾನೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬರುವ ತಂಗಾಳಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು. ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ 'ಕರುಂಗಾಲಿ' ಮತ್ತು 'ವೇಂಗೈ' ಮರಗಳ ಗಾಳಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳಕು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಗಾಳಿ ಒಂದು 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಥೆರಪಿ' ಇದ್ದ ಹಾಗೆ.
6. ಯಾಕೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು?
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶಿವನು ತನ್ನ ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಉಮಾದೇವಿಗೆ ನೀಡಿ 'ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ'ನಾಗಿ ಕುಳಿತ ಸ್ಥಳವಿದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ) ನಡೆದರೆ, ಅದು ದೇವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.
ಅಷ್ಟ ಲಿಂಗಗಳ ರಹಸ್ಯ:
ಗಿರಿವಲಂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಲಿಂಗಗಳಿವೆ (ಅಷ್ಟ ಲಿಂಗಗಳು). ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ:
1. ಇಂದ್ರ ಲಿಂಗ: ಪೂರ್ವ (ಐಶ್ವರ್ಯ)
2. ಅಗ್ನಿ ಲಿಂಗ: ಆಗ್ನೇಯ (ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ)
3. ಯಮ ಲಿಂಗ: ದಕ್ಷಿಣ (ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿ)
4. ನಿರುತಿ ಲಿಂಗ: ನೈಋತ್ಯ (ಚಿಂತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ)
5. ವರುಣ ಲಿಂಗ: ಪಶ್ಚಿಮ (ಖ್ಯಾತಿ)
6. ವಾಯು ಲಿಂಗ: ವಾಯುವ್ಯ (ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ)
7. ಕುಬೇರ ಲಿಂಗ: ಉತ್ತರ (ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ)
8. ಈಶಾನ್ಯ ಲಿಂಗ: ಈಶಾನ್ಯ (ಮನಃಶಾಂತಿ)
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಗಿರಿವಲಂ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣ. ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ನೀವು ಗಿರಿವಲಂ ಹೋದಾಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೌನದ ಜೊತೆ, ತಂಗಾಳಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಹೊಸ 'ನೀವು' ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತೀರಾ.