- Home
- Technology
- Science
ನಿಗೂಢ ಸೌರಮಂಡಲ: ವಜ್ರದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಗ್ರಹದವರೆಗೆ 10 ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು!
ಸೌರಮಂಡಲವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಅತಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ, ನೆಪ್ಚೂನ್ನಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಮಳೆ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಸೌರಮಂಡಲದ ಬಹುತೇಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಂಬಲಾಗದ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೌರಮಂಡಲದ ನಂಬಲಾಗದ ರಹಸ್ಯಗಳು
ಸೌರಮಂಡಲವು ನಂಬಲಾಗದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಬುಧನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ನರಕ. ಇನ್ನು 'ಐಸ್ ಜೈಂಟ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹಗಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 'ವಜ್ರದ ಮಳೆ' ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ನಾಸಾದ ಸೌರಮಂಡಲದ ಪರಿಶೋಧನಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌರಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ (Mass) ಶೇಕಡಾ 99.8 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ. ಸೌರಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಈ 10 ವಿಷಯಗಳು, ಯಾವುದೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದಂತಿರುವ ಬುಧ ಗ್ರಹ
ನಾಸಾದ ಮೆಸೆಂಜರ್ (MESSENGER) ಮಿಷನ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಗ್ರಹದ ತ್ರಿಜ್ಯದ (Radius) ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಅದರ ಲೋಹದ ಮೂಲದಿಂದ (Core) ಕೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟಿದೆ. ಸೌರಮಂಡಲದ ಆರಂಭಿಕ ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆಯು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಹೊರಗಿನ ಬಂಡೆಯ ಪದರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಊರ್ಟ್ ಮೋಡ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಲೂಟೋ
ಪ್ಲೂಟೋವನ್ನು ಸೌರಮಂಡಲದ ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, 'ಊರ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್' ಎಂಬುದು ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಹೊರ ಗಡಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಹಿಮಾವೃತ ಅವಶೇಷಗಳ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ 'ಗುಳ್ಳೆ'ಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 1.6 ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಧೂಮಕೇತುಗಳ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಊರ್ಟ್ ಮೋಡ ಎಂದರೆ, ಸೌರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ದೈತ್ಯ ಗೋಳಾಕಾರದ ಚಿಪ್ಪಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಹೊರಗಿನ ಅಂಚಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೌರಮಂಡಲದ ಶೇ. 99.8 ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂರ್ಯ
ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಾಸಾದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಶೇಕಡಾ 99.86 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಸೂರ್ಯನೇ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು, ಚಂದ್ರರು, ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಮಕೇತುಗಳ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 0.2 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ಸೌರಮಂಡಲವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಭೂಮಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಣ್ಯದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಬಲ್ಲ ಗ್ರಹ ಶನಿ
ಶನಿಯು ದೈತ್ಯ ಅನಿಲ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು (Density) ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿದೆಯೆಂದರೆ ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲಬಲ್ಲದು. ಶನಿಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹ ಇದು. ಶನಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿತ್ತು.
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ?
ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬುಧನಿಗಿಂತ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ESA) ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು 'ರನ್-ಅವೇ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' (Greenhouse effect) ನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವು ತಾಪವನ್ನು ಅತೀವವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶುಕ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಸತತವಾಗಿ 470 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೀಸವನ್ನೇ (Lead) ಕರಗಿಸುವಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಸುಮಾರು 8000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವು ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಜೆಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ (JPL) ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಸೌರಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟರೂ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಜಾಗ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ವಿಶಾಲವಾದ ನಿರ್ವಾತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಮ ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಮಳೆ
ನೆಪ್ಚೂನ್ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹವಾಮಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಎಲ್ಎಸಿ (SLAC) ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿನ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮೀಥೇನ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ವಜ್ರಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಂತೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಗುರುವಿನ 'ಗ್ರೇಟ್ ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್'
ಗುರು ಗ್ರಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಚಂಡಮಾರುತ. ಆದರೆ ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. 1800ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿತ್ತು (ಅಂದರೆ 3 ಭೂಮಿಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು). ಪ್ರಸ್ತುತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಂಡಮಾರುತವು 16,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಒಲಿಂಪಸ್ ಮಾನ್ಸ್ VS ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್
ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಂಗಳದ 'ಒಲಿಂಪಸ್ ಮಾನ್ಸ್' (Olympus Mons) ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು 21.9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ 'ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್' ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ 'ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್' ಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್
ಸೌರಮಂಡಲವು ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ಆಚೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಶೀತಲವಾಗಿರುವ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ವಸ್ತುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ, ಇದನ್ನು 'ಜಂಕ್ಯಾರ್ಡ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾಸಾದ ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳಂತಹ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಪ್ಲೂಟೋ, ಹೌಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾಕೆಮಾಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸೌರಮಂಡಲವು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂದು 'ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ದಾಖಲೆ' (Fossil record) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
