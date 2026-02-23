- Home
ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯವು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರು ಮುಜುಗರವಾಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ಗಲಾಟೆ
ಯಶ್ ಅವರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ (Yash's Toxic Movie) ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಲೈಂ*ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಆ ಕಾರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಈ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣ, ಯಶ್ ಅಂಥ ನಟ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಯ ಕಳಕಳಿಯೂ ಹೌದು.
ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ (Director Tharun Sudhir) ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೀರಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ
ನಾನು ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ತೀರಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಯಶ್ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್. ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕಾರಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಇರಬಹುದು
ಯಶ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸುವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ಈ ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸಿರಬಹುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಚಿತ್ರ ನೋಡುವಾಗ ಬಂದು ಶಾಕ್ ಆಗುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಶ್ ಅವರು ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕೂಡ ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಚಿತ್ರದ ತುಂಬಾ ಅದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್.
