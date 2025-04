ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚೆಲುವೆ... ಆಬ್ಸ್ ನೋಡಿ ವಾರೆ ವಾವ್ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

Read Full Gallery

ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಚೆಲುವೆ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಟಿಯ ಆಬ್ಸ್ ನೋಡಿ ವಾರೆ ವಾವ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



ಹೌದು, ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ (The Rise of the Ashoka) ಸಿನಿಮಾ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಗ್ರಾಮೀಣಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂಬಿಕಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.