ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೌಂದರ್ಯ-ಪ್ರತಿಭೆಯ 'ದರ್ಶನ' ಮಾಡಿಸಿರೋ ನಟಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರು?
"ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೀಳದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ದೇವಲೋಕದ ಅಪ್ಸರೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಚಿತಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಬುಲ್ ಬುಲ್' ಬೆಡಗಿಯ ಕಿಚ್ಚು: ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಅದೇ ಕ್ರೇಜ್, ಅದೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೇ 'ಡಿಂಪಲ್' ಜಾದೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಎಂದರೆ ಅದು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಗುಳಿಗೆನ್ನೆಯ ಚೆಲುವೆ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್!
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ರಚಿತಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ದಶಕದ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣ: 'ಬುಲ್ ಬುಲ್'ನಿಂದ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್'ವರೆಗೆ!
ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿ. 2013ರಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ 'ಬುಲ್ ಬುಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಈ ಹುಡುಗಿಯ ನಗುವಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಕನ್ನಡದ 'ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್' ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸುದೀಪ್, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೊತೆ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಕಣ್ಣು ರಚಿತಾ ನಟನೆಯ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಜೊತೆ ರಚಿತಾ ಅವರ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಭಿನಯ ಹೇಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ತೂಕದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ರಚಿತಾ ಅಬ್ಬರ!
ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ನಟಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವಾದರೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಗಡಿ ದಾಟಿಯೂ ರಚಿತಾ ಹೆಸರು ಈಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ರಂಗಿನಾಟ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಅವರ ಗುಳಿಗೆನ್ನೆ ನಗು ಕನ್ನಡದ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಮಿಂಚುತ್ತಿರಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಆಶಯ.
