ಟಾಲಿವುಡ್ ಗೆ ಹಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಬೆಡಗಿ, ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ
Sharanya Shetty : ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಿಖಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಟಾಲಿವುಡ್ ಗೆ ಹಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಶರಣ್ಯ
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶರಣ್ಯ ಅಭಿನಯದ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಶರಣ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯ ಅವರದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಶರಣ್ಯ ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶರಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಶರಣ್ಯ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದರ್ಶನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಸಿನಿಮಾ?
ಇನ್ನು ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ್ಯ ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಶೀಘ್ರವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಾಗಿ ಶರಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶರಣ್ಯ. ಶರಣ್ಯ ಜೊತೆ ಅವರ ಪಾಲಕರು ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ
ಶರಣ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿಡುವ ದಿನ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಮುದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಪನ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಹ ಸುಕಿನೋಬವಂತು ಅಂತ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಕಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಳ ಸುಂದರಿ
ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಳ ಸುಂದರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಮೇಕಪ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಶರಣ್ಯ, ಆಗಾಗ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ ಶರಣ್ಯ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಬದುಕು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಟ್ಟಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕಿ
ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಗಟ್ಟಿಮೇಳ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತ್ರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾದ್ರು. ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನಗುವಿನ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದುಮ, ನಟಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆ ಥಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಸರು
ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎರಡೂ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು.
