ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಅದೆಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ?

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ನಟ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಅದೆಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Jan 31 2026
ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ!

ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ..! ಹೌದು, ಗಾಯಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು 2025 ಮುಗಿದು 2026 ಕಾಲಿಡುವ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್ ಈವೆಂಟ್

2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲವು ಬಿಗ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವತ್ತ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ

ಹೌದು, ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇದೀಗ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್‌ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಬಂ

ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಗಾಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಬಂ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

