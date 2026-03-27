- ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು.. : ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿ!
ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು.. : ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿ!
ಇದು ನಂಬಲಾಗದ ಸಂಗತಿ! ಆದರೆ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು ನನಗೆ 'ರಕ್ಷಾ ಕವಚ'ದಂತೆ ನಿಂತರು. ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅವರ ಸಾಥ್ ಅದ್ಭುತ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು," ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಮದುವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳು, ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಅತಿಥಿಗಳಿರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಈ ಸಡಗರದ ಹಿಂದೆ ನಟಿಯರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕೆಲವು 'ಧೀರ ವನಿತೆಯರು' ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕನಸಿನಂತಿತ್ತು"
ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಇದು ನಂಬಲಾಗದ ಸಂಗತಿ! ಆದರೆ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು ನನಗೆ 'ರಕ್ಷಾ ಕವಚ'ದಂತೆ (Knights in shining armour) ನಿಂತರು. ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅವರ ಸಾಥ್ ಅದ್ಭುತ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು," ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ
ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ (ಇಚಾ) ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ, "ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಬ ಪದ ನೀನು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗದು. ನೀನು ನನಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀಯಾ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ನೀನೇ ಕಾರಣ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಕೈಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ ಪ್ರಿಯಾ ಮಗಂತಿ
ಮದುವೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾ ಮಗಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ವಿಆರ್ (RVR) ತಂಡವನ್ನು ನಟಿ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನೀನು ನನಸು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲಂಕಾರವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರೂಪದ ಒಡವೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಅರ್ಪಿತಾ
ನಟಿಯ ಮದುವೆಯ ಒಡವೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. "ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಐಡಿಯಾಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅವರು 'ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡುವಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು," ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, "ಇದು ನಿನ್ನ ದಿನಗಳು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಸಂಭ್ರಮಿಸು" ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ತನ್ನ ಈ ಸುಂದರ ಗೆಳತಿಯರ ಬಳಗವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂದು ನಟಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ತ ಗೆಳೆತನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಈ ಮದುವೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
