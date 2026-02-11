ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಜಗತ್ತಿಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸೆದರು. ‘ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ?' ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ? ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್' ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಅದು "ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?" ಎಂಬುದು. 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ (Salman Khan) ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರು 'ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ'ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಜಗತ್ತಿಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ (Katrina Kaif) ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸೆದರು. "ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರು ಬಹಳ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ?
ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, "ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗುಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಾತ್ರ!" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 'ಟೈಗರ್' ಸರಣಿಯಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಗೆಹರಿಯದ ಒಗಟು!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಗೆಹರಿಯದ ಒಗಟಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ನೀಡಿದ ಈ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಉತ್ತರವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಕ್ಕತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಲ್ಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.