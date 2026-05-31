ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೋಡಲೇ ಬೇಕಾದ ಕನ್ನಡದ Underrated Movies
Most Underrated Movies: ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಜನಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಉಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಂ ನಂತಹ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಮಾತ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳವರೆಗೂ, ಜನರನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಡಿದಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಪರಮಾತ್ಮ
ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜು ಜೀವನ ಇದೆ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲವ್ ಇದೆ, ನೋವು ಇದೆ, ಕಾಮಿಡಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ.
ಬೀರ್ ಬಲ್
ಇದು 2019ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಕನ್ನಡದ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಒಬ್ಬ ಚಾಣಾಕ್ಷ ವಕೀಲ ಹಳೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ರೋಚಕ ಕಥೆ.
ಜಸ್ಟ್ ಮಾತ್ ಮಾತಲ್ಲಿ
ಜಸ್ಟ್ ಮಾತ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಮೋಶನಲ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಿತ್ರ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಥೆ ಹೃದಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ತಡಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ, ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ
ಇವೆರಡೂ ಸಹ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಹ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಹಿಟ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು.
ಗುಲ್ಟು, ಬ್ಲಿಂಕ್
ಗುಲ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಒಂದಂತೆ ಕಥೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯುವಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಥೆ.
ಕವಲುದಾರಿ
ಮೆಟ್ರೋ ಕನ್’ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಮೂರು ಬುರುಡೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಥೆ. ಇದು ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಬೇಕು.
ಮರ್ಫಿ
ಇದೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಹಳೆಯ ರೇಡಿಯೋ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಯುವಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ.
ಸ್ವಸ್ತಿಕ್
ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಉಗ್ರರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಧುರಂಧರ್ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಷ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು.
