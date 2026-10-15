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- ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ರಜನಿಕಾಂತ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಜೈಲರ್ 2 ಪಾತ್ರ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ!
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ರಜನಿಕಾಂತ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಜೈಲರ್ 2 ಪಾತ್ರ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ!
ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಏನೆಂದು ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.15): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ (Meghana Raj) ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟೊಂದು ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರುನೋಟ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್, ತಲೈವರ್ ಜತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ತಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್, ಪತಿ ದಿವಂಗತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ (Chiranjeevi Sarja) ಹಾಗೂ ಮಗ ರಾಯನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಅನ್ನು 'ಜೈಲರ್ 2' (Jailer 2) ದಿನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಸು ಕಂಡಂತೆ ರಜನಿ ಜತೆ ನಟನೆ:
'ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೇವರು, ದಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ರಜನಿ ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಭದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ! ಮತ್ತು ನಂಬಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರಲಿವೆ!' ಎಂದು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾರನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ಮೇಘನಾ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದಿವಂಗತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ಯಶಸ್ಸು ತಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೆಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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