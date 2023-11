ನಟಿ ವೈಭವಿ ಜಗದೀಶ್‌ ನಟ ಜೈ ಜಗದೀಶ್‌ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್‌ ಪುತ್ರಿ. ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ವೈಭವಿ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ವೈಭವಿ ಜಗದೀಶ್ ಸದ್ಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ This Diwali look like the heroine you are ಅಂತಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.