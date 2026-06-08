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- Kiccha Sudeep Bodyguard: ಇಟಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ; ಆ ಆಸೆ ಇದ್ಯಂತೆ
Kiccha Sudeep Bodyguard: ಇಟಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ; ಆ ಆಸೆ ಇದ್ಯಂತೆ
actor kiccha sudeep bodyguard: ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತೇಜ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಕೆವಿನ್ ಅವರದ್ದೇ ಹವಾ ಆಗಿದೆ. ಕೆವಿನ್ ಬಾಡಿ, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನತೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಹೆಸರೇನು?
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸೆರ್ಜಿಯಸ್ ವೊಲಾಕ್ ( Sergiusz Wolak ) ಎನ್ನುವವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೈಟ್, ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎತ್ತರ, ತೂಕ ಎಷ್ಟು?
ಸೆರ್ಜಿಯಸ್ ವೊಲಾಕ್ ಅವರ ಹೈಟ್ 6.4 ft ಇದ್ದು, ತೂಕ 114ಕೆಜಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸಾಧನೆ ಏನು?
2025 Europen Men's physique champion 40+ Nabba ಎಂದು ಪಟ್ಟ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕೂಡ ಹೌದು
ಪ್ರತಿಭೆ ಏನು?
ಸೆರ್ಜಿಯಸ್ ವೊಲಾಕ್ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಟ್ರೇನರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಟ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಆಸೆ ಏನು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಸೆ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಟಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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