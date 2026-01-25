- Home
- Entertainment
- Sandalwood
- 'ಪೋಸ್ ನೀಡುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಪೇಶನ್ಸ್ ಇರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು!' - ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್!
'ಪೋಸ್ ನೀಡುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಪೇಶನ್ಸ್ ಇರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು!' - ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್!
ನಾವು ಅದೆಷ್ಟೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಸಿಗದ ಕಿಕ್, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತೆಗೆದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡೊತ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ..
"ಪೋಸ್ ನೀಡುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಪೇಶನ್ಸ್ ಇರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು!" - ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಈ ಸುಂದರಿಯ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ರಹಸ್ಯ!
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಅಂದಮೇಲೆ ಸದಾ ಫೋಟೋಶೂಟ್, ಮೇಕಪ್, ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುವುದು ಮಾಮೂಲಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಸ್ ನೀಡಿ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ನಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಟ-ನಟಿಯರು ಬಯಸುವುದು 'ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್' (Candid) ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ಫೋಟೋ ಸರಣಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನಾವು ಅದೆಷ್ಟೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಸಿಗದ ಕಿಕ್, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತೆಗೆದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಈ ಸುಂದರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಶ್ ಎಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್!
"ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ ನೀಡುವ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು 'ವಂಶ್' (Vansh) ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋಗಳು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡುವವರಿಗಿಂತ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. "ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂದೆ ಸದಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದು ಈ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ವಂಶ್ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ನಗು ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿದೆ", "ವಂಶ್ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಒಂದು ಸಲಾಂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು", "ನಮಗೂ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರೈಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಈ 'ನೋ ಫಿಲ್ಟರ್, ನೋ ಪೋಸಿಂಗ್' ಮೂಡ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋ ಕ್ರೇಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ!
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.