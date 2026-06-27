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- Daali Dhananjaya: ತಾಯಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ವಾರ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್... 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್'ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
Daali Dhananjaya: ತಾಯಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ವಾರ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್... 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್'ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
Mother Promise: ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹ, ಗ್ಯಾಂಗ್ವಾರ್, ತಾಯಿ-ಮಗನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಜುಲೈ 10ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲರ್
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಡಾನ್ಗಳ ಗ್ಯಾಂಗ್ವಾರ್
ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹ, ಡಾನ್ಗಳ ಗ್ಯಾಂಗ್ವಾರ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ತಾಯಿ-ಮಗನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಎಮೋಷನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಓಟಿಟಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಜು.10ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್- ಓಟಿಟಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಈಗಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರವೇ ಮಾತಾಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ?
ನಾಗಭೂಷಣ್ , ವಿನಯಪ್ರಸಾದ್, ಗೀತಾ, ಗುರುದತ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಹರ್ಷ ಮುರುಂಡಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿದೆ.
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