- ಚುಟುಚುಟು ಬೆಡಗಿಗೆ ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ… ತನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್’ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್
ಚುಟು ಚುಟು ಬೆಡಗಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ O2 ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ತನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಡಗಿ.
ಕನ್ನಡದ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ (Ashika Ranganath) ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಆಶಿಕಾ O2 ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ದೀರ್ಘ ಭಾಷಣವನ್ನೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಆಶಿಕಾ, ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಹುತೇಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾಷಣ ಇಲ್ಲಿದೆ! ಈ ಎಕ್ಸೈಟ್’ಮೆಂಟ್ ನಿಜಾ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. O2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದು, ನಟಿ ಈ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ.
ಡಾ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ O2 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ - ನಾವು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಂದು, ಈ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನಾನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ - ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲೇ - ಅವರ ಕೆಲಸ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರು ಬದುಕಿದ ರೀತಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿವೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ O2 ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ (Puneeth Rajkumar) ಸರ್ ಕಾರಣ.
ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ O2, ಮತ್ತು ಅಪ್ಪು ಸರ್... ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಲವ್ ಯೂ ಸರ್. O2 ಮತ್ತು ಪಿಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ತಂಡವಿಲ್ಲದೆ, ಈ ಕನಸು ಎಂದಿಗೂ ನನಸಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. PRK ಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಂಗೆ (Ahwini Puneeth) ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ನಾಯಕ್ ಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ , ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ,, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ, SIIMA ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ವಿಷ್ಣು ಇಂಧುರಿ ಸರ್, ಬೃಂದಾ ಮೇಡಂ ಈ ಮನ್ನಣೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. O2 ನಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾನೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಟರಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್.
ಇನ್ನು ಕರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡದ ಈ ಚುಟು ಚುಟು ಬೆಡಗಿ ಇದೀಗ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಗತವೈಭವ, ತೆಲುಗಿನ ವಿಶ್ವಂಭರ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನ ಸರ್ದಾರ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ.