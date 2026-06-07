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- ಇಂದಿಗೂ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಗಳು ಅಂತಾರೆ: ಆ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್!
ಇಂದಿಗೂ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಗಳು ಅಂತಾರೆ: ಆ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್!
ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಎಂ.ವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರೆ ಎಳೆದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೇಳಿಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ, "ನೀವು ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಮಗಳಾ?" ಎಂಬುದು. ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅವರು ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಜೆ ರಾಜೇಶ್ ನಡೆಸುವ Rajesh Reveals ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುರಿತು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಮನಮುಟ್ಟುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ‘ಪ್ರಭಾಕರ್’ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, "ಖ್ಯಾತ ನಟ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಎಂ.ವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್. ಅವರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದವರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು."ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರು ನನ್ನನ್ನು ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಟ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೂ 'ಅನು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ?' ಎಂದು ಕೇಳುವಷ್ಟು ಈ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂದರೆ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾಣ
ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಅಪ್ಪ ಗರ್ಲ್’ ಟ್ಯಾಟೂ ತೋರಿಸಿದ ಅನು, ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವನ್ನೂ ಬಳಸದೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂದರೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು," ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ತಂದೆಯೇ
ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಭಿನಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಚಿತ್ರವೇ ತಂದೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತಂತೆ. "ನಾನು ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ತಪ್ಪದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಲೇಖನಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು," ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಬಳಸಿದ ಸಿರಿಂಜ್ನಿಂದ ತಗುಲಿದ ಸೋಂಕು
ತಂದೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿಂದಿದ್ದ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದಲ್ಲ. ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಬಳಸಿದ ಸಿರಿಂಜ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತ್ತು. ಈ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಿಳಿಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೂ ಅವರು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು," ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ
ತಂದೆ ಇಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಅಪ್ಪನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೇ ಇರುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
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