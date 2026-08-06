‘ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್‌ ತೀಕ್ಷ್ಣ’ ನನ್ನ 50ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ. ನಾಯಕಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪತ್ತೇದಾರಿಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಉಪೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.

ಆರ್. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ

* ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?

ಇದು ಪತ್ತೇದಾರಿ ಜಾನರ್‌ ಸಿನಿಮಾ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ರಿಲ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೊಸ ರೀತಿ ಎನಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

* ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡುತ್ತಾರೆಯೇ?

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ಖಂಡಿತ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕತೆಗಳೇ ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಥಾ ಕತೆಗಳು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ನೋಡದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಸಿನಿಮಾ.

* ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಹಾಗೂ ಪತ್ತೆದಾರಿಕೆ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕತೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿದರೆ, ದ್ವಿಯಾರ್ಧ ಕತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

* ನಿಮಗೆ ಈ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಏನು?

ಇದು ನನ್ನ 50ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ. ನಾಯಕಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪತ್ತೇದಾರಿಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್‌ ಜಾನರ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ‘ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್‌ ತೀಕ್ಷ್ಣ’ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.

* ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

* ನಿಮಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಎನಿಸಿದ್ದೇನು? ಕತೆಯ ಸಾಲು ಏನು?

ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಘು ತುಂಬಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಅಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್‌ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಕತೆ.

* ನಿಮಗೆ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ?

ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಥಾಂಕ್ಸ್‌ ಹೇಳಬೇಕು. ‘ಮಮ್ಮಿ’, ‘ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಹಾಫ್‌’, ‘ದೇವಕಿ’, ‘ಉಗ್ರಾವತಾರ’. ಈಗ ‘ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್‌ ತೀಕ್ಷ್ಣ’ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತನೇ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದರೂ ಕತೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ.