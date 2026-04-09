- ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ: ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ, ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈಗ ಕೂರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಕೂರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
30ನೇ ಜನ್ಮದಿನ
ನನ್ನ 30ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದೆ
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಿದೆ (ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ), ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ
ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನವರಾಗಿರುವವರ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆವು
ಮದುವೆಗೆ ಬರಲಾಗದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾತ್ರಿಯ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆ.. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹರಸುತ್ತಿರುವವರು ಇವರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ.
ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಪ್ತರಿದ್ದಾರೆ
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿರುವ ಗೆಳತಿಯರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಂತಿರುವ ನನ್ನ ಆಪ್ತರು ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಆ ಕಾರಣ ಇದೇ ಇರಬೇಕು! ಎಲ್ಲವೂ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಲಕರ ಜೊತೆ...
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಪಾಲಕರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಇದು..
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಕೊಡಗಿನ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
