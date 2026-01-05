ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಂಗಸರು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದತ್ತ ವಾಲೋದು ಜಾಸ್ತಿಯಂತೆ
Woman extra marital affair increase between 35 to 40 age ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳತ್ತ ವಾಲುತ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಂಬಂಧ
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ. ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸಹ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 35 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಏಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂಟಿತನ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಳಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ.
ಮಹಿಳೆ
35 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಯಂದಿರಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕ್ರಮೇಣ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ
ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸ್ನೇಹವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಣಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ.
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ
35 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದ ನಡುವೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಅದೇ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗಮನ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
