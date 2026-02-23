Holastak 2026: ಮಾರ್ಚ್ 3ರ ಹೋಳಿಯವರೆಗೆ ಈ ಆರು ರಾಶಿಗಳು ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಾಗಿರಿ; ಎಡವಿದರೆ ಅಪಾಯ
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ಎಂಟು ದಿನಗಳಾದ ಹೋಲಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರವರೆಗೆ ಬರುವ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಅವಧಿ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಎಂಟು ದಿನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕಾಷ್ಟ ದಿನವಾಗಿ ಅಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಲಾಷ್ಟಕ (Hokastaka- 2026) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಚಿನ ಎಂಟು ದಿನಗಳು ಇದಾಗಿವೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಹೋಲಾಷ್ಟಕವು ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಪೂರ್ಣ ಎಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇತು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಆರು ರಾಶಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಹೋಲಾಷ್ಟಕವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರತತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಆತುರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಸತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಇದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಆಡಂಬರದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯ ಅಪಾಯವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬಾರದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಮೂಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ
ಹೋಲಾಷ್ಟಕ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.