- Home
- News
- State
- ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ; ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಗೋಳಿಕೈನಲ್ಲಿ 'ಮರಿಮಗ'ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಖುಷಿ!
ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ; ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಗೋಳಿಕೈನಲ್ಲಿ 'ಮರಿಮಗ'ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಖುಷಿ!
ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಘಟಿಸಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ನೋಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ, ಅಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯ ಇರುವದೇ ಅಪರೂಪ ಎಂಬಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಮಗನ ಮಗನನ್ನು ಈ ದಂಪತಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಏನು ನೋಡಿ..
ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಘಟಿಸಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ನೋಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ, ಅಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯ ಇರುವದೇ ಅಪರೂಪ ಎಂಬಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಮಗನ ಮಗನನ್ನು ಈ ದಂಪತಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿರೋದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಿಕೈ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ!
ಈ ಖುಷಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 'ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಂದರೇನು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ..
ಮರಿಮಗ ಅಥವಾ ಮಿಮ್ಮಗನ ಜನ್ಮ ನೋಡಿದ ಮುತ್ತಜ್ಜ-ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರು ಕಂಡು ವಂಶ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಆನಂದ, ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಡಗರದ ಮೆರುಗು ನೀಡುವುದೇ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಆಚರಣೆ.
ಹೌದು, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅತೀ ಅಪರೂಪದ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಗಿ ಸಮೀಪದ ಗೋಳಿಕೈ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಗಡೆ ದಂಪತಿಗಳ ಕುಟುಂಬ.
ಜೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನ ಜೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಜೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನೇ ಜನಿಸಿದಾಗ ನಡೆಸುವ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ. ಅದರಂತೆಯೇ ಗೋಳಿಕೈ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಹಿರಿಯವನೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಇವರ ಸುಯೋಗ, ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಆಚರಣೆಯು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ಮಾತು ಈಗ ಇಡೀ ಜೆಲ್ಲೆಯ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸದರಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಕಾಗೇರಿಯವರು 'ಗೋಳಿಕೈ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ನೂರು ವಸಂತ ಪೊರೈಸಲಿ' ಎಂದು ಶುಭಹಾರೈಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ